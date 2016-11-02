Россия оштрафовала Google на $6,3 миллиона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Google на 438 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомстве.

"Мы уверены, что исполнение предписания обеспечит возможность для развития конкуренции на рынке мобильного ПО в России, что благоприятно скажется на наших потребителях", - заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

В пресс-службе Google телеканалу "360" подтвердили получение уведомления ФАС о назначении штрафа.

"Мы внимательно ознакомимся с решением, прежде чем определим дальнейшие действия. Одновременно с этим мы продолжаем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами и рассказываем о широких возможностях, которые Android дает пользователям, разработчикам и производителям устройств в России", - отметили в пресс-службе.

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В сентябре 2015 года российская антимонопольная служба признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

В ФАС поясняли, что доминирование интернет-гиганта осуществлялось благодаря операционной системе Android, в частности магазином приложений Google Play. Google предоставляла производителям мобильных устройств свой магазин приложений Google Play на определенных условиях, например требовалось, чтобы вместе с магазином был предустановлен ряд других приложений компании, причем в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google "по умолчанию", а также запрет на предустановку приложений иных компаний. Дело, тянувшееся с февраля прошлого года и включающее более 200 томов материала, было инициировано по заявлению "Яндекса".

Аналогичные претензии к Google возникли и в США. По данным Bloomberg, предметом разбирательств Федеральной торговой комиссии стала операционная система Android. В апреле 2015 года Верховный суд Евросоюза официально предъявил Google обвинения о недобросовестной конкуренции.