Google выиграла патентный спор у компании Oracle на $9 миллиардов

05:46, 27 мая 2016
Наука и IT
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Компания Alphabet, владеющая корпорацией Google, выиграла судебный спор о патентных правах у компании Oracle.

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Последняя требовала с Google $9 млрд компенсации за использование своего программного обеспечения Java для создания операционной системы Android. 

Как сообщает агентство, суд присяжных единогласно отказал Oracle в присуждении заявленной компанией компенсации. Суд постановил, что Google «использовала программное обеспечение Java, разработанное Oracle, на основе положений о добросовестном использовании, предусмотренным законодательством об авторском праве».

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Oracle намерен обжаловать решение суда присяжных. «Мы твердо убеждены, что Google разработала Android незаконно копируя основные технологии Java для стремительного продвижения на рынок мобильных устройств», – приводит агентство слова генерального советника Oracle Дориана Дейли.

Alphabet в своем заявлении назвал вынесенный вердикт «победой для Android, для всех специалистов Java и разработчиков программного обеспечения, которые полагаются на открытые и свободные языки программирования для создания инновационных потребительских продуктов».

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