ФБР заинтересовалось масштабной хакерской атакой на интернет-сервисы в США

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Министерство внутренней безопасности США также рассматривает «все возможные причины» DDoS-атаки на интернет-провайдера Dyn.

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Напомним, в результате инцидента 21 октября недоступны оказались Spotify, твиттер, Soundcloud, Amazon, Airbnb, а также информационные ресурсы The Verge, Recode, Business Insider. По данным Gizmodo, пользователи не могли получить доступ также к PayPal, Reddit, Imgur и The Guardian.

Представители Dun рассказали агентству, что от перебоев пострадали в основном пользователи восточного побережья США. Провайдер пояснил, что устранил неполадки, но через несколько часов зафиксировал еще одну кибератаку.