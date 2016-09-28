В Гвадалахаре показали корабль, который доставит людей на Марс (видео)

21:05, 28 сентября 2016
Наука и IT
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В Гвадалахаре состоялась презентация корабля, который доставит людей на Марс.

В Гвадалахаре показали корабль, который доставит людей на Марс /

На астрономическом конгрессе разработчики заявили, что корабль построят за четыре года, говорится в видеосюжете.

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Отмечается, что первый полет на "Красную планету" совершат в 2035 году.

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