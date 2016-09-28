В Гвадалахаре показали корабль, который доставит людей на Марс (видео)
21:05, 28 сентября 2016Наука и IT
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В Гвадалахаре состоялась презентация корабля, который доставит людей на Марс.
В Гвадалахаре показали корабль, который доставит людей на Марс / Скриншот
На астрономическом конгрессе разработчики заявили, что корабль построят за четыре года, говорится в видеосюжете.
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Отмечается, что первый полет на "Красную планету" совершат в 2035 году.
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