Apple откроет в Китае научно-исследовательский центр

Об этом говорится в сообщении самой компании, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новый центр соберет инженеров из уже существующих подразделений Apple. В компании не рассказали о предполагаемом количестве сотрудников и местоположении нового центра. Он откроется в конце 2016 года.

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Число центров, открытых Apple в Китае, с 2011 года выросло более чем вдвое — до 45. Страна становится все более привлекательной для создания новых программных продуктов, отмечает Bloomberg.

Если в 2008 году затраты на разработку и проведение научных исследований, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, составляли $92 млрд, то к 2013 году эта сумма возросла до $243 млрд. В США за то же время этот показатель вырос лишь с $204 млрд до $221 млрд.

При этом Apple столкнулась с давлением в Китае. Компания закрыла некоторые свои сервисы в этой стране спустя всего полгода после того, как они получили разрешение на работу. Кроме того, она проиграла патентный спор, связанный с iPhone 6 и 6 Plus, а также спор по поводу использования слова IPHONE на кожаных изделиях.