Астронавт NASA опубликовал снимок живописного залива Батабано из космоса
16:00, 14 июля 2016Наука и IT
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Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал снимок живописного кубинского залива Батабано, который был сделан им с борта МКС.
Астронавт также поделился видео залива / @Astro_Jeff
Снимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "Посмотрите, как оттенки синего цвета контрастируют в воде. Залив Батабано, Куба".
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Астронавт также выложил видео залива, которое было составлено с панорамного снимка. Батабано - залив и пролив у юго-восточного побережья Кубы, который отделяет остров Куба от острова Хувентуд. Глубина залива составляет 61 м.
Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и летит со скоростью 29 тыс. км/ч.
Gulf of Batabano Cuba. Video created from merged panorama.https://t.co/X8Olp5Qw2W— Jeff Williams (@Astro_Jeff) July 13, 2016
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