Астронавт NASA опубликовал снимок живописного залива Батабано из космоса

Снимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "Посмотрите, как оттенки синего цвета контрастируют в воде. Залив Батабано, Куба".

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Астронавт также выложил видео залива, которое было составлено с панорамного снимка. Батабано - залив и пролив у юго-восточного побережья Кубы, который отделяет остров Куба от острова Хувентуд. Глубина залива составляет 61 м.

Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и летит со скоростью 29 тыс. км/ч.