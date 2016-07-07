Как проходил запуск космического корабля "Союз МС" с новым экипажем к МКС (фоторепортаж)

10:01, 07 июля 2016
Наука и IT
1516

В состав экспедиции к Международной космической станции вошли трое астронавтов.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, ракета-носитель "Союз-ФГ" с первым космическим кораблем новой серии "Союз МС" рано утром 7 июля 2016 года стартовала с космодрома Байконур (Казахстан).

Читайте такжеКомиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на МКС (фоторепортаж)

В состав экспедиции входят россиянин Анатолий Иванишин, американка Кэтлин Рубенс и японец Такуя Ониси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter