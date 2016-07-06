Ученые обнаружили окаменевшую опухоль на челюсти динозавра

Новообразование не являлось злокачественным, и подобное заболевание встречается у человека, млекопитающих и некоторых современных рептилий. Статья о находке опубликована в журнале Scientific Reports, передает Lenta.ru.

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Возраст останков динозавра достигает 67-69 млн лет. Окаменелости обнаружены в Геопарке динозавров в Румынии, на территории древнего острова, который находился у побережья океана Тетис во времена мелового периода. Исследователи изучили вырост на челюсти животного с помощью микро- и 3D-сканирования. Ящер страдал от амелобластомы, доброкачественного новообразования, которое также поражает и современных животных, включая человека.

Маловероятно, что опухоль могла вызывать серьезные боли на ранних стадиях своего развития, однако палеонтологи утверждают, что динозавр умер прежде, чем достиг зрелого возраста. Точную причину смерти определить не удастся, поскольку останки животного состоят только из двух частей нижней челюсти. Исследователи считают, что амелобластома могла сыграть косвенную роль в гибели гадрозавра, поскольку хищники часто нападают на больных животных.

Напомним, группа ученых со всего мира обнаружила более тонны окаменелых останков динозавров во время экстримальной экспедиции в Антарктиде.