Ученые обнаружили самую далекую галактику, где есть кислород и почти нет пыли

Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает издание EurekAlert, передает Лента.ру.

Галактика SXDF-NB1006-2 расположена на расстоянии 13,1 тысяч миллиарда световых лет от Земли. Впервые она была обнаружена в 2012 году при помощи японского телескопа Subaru, после чего в июне 2015 года подробно исследована обсерваторией ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

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Если первая обсерватория обнаружила излучение от водорода, то второй удалось исследовала излучение от частиц пыли и ионизированного кислорода. Тем самым ученые обнаружили самую далекую галактику, содержащую кислород и показали, что в такого рода системах почти нет пыли.

Дефицит пыли и углерода имеет важное значение для способности излучения проникать внутрь галактики и ионизировать ее материю. Отсутствие пыли ученые объясняют возможным взрывом сверхновой звезды или отсутствием холодных плотных облаков в межзвездной среде.

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В период развития Вселенной, получивший название "Темные века" и длившийся 0,38—550 миллионов лет после Большого взрыва, мир был заполнен водородом, гелием и литием, излучением от них, а также реликтовым свечением. Звезды и планеты в этот период отсутствовали.

Более тяжелые элементы (углерод и кислород) накапливались значительно позднее. На смену Темным векам пришла эпоха реионизации, когда стали образовываться первые звезды и их скопления, излучение от которых ионизировало водород. Работа ученых позволила проследить этот промежуток эволюции Вселенной.