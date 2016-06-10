СМИ: Неконтролируемая восьмитонная китайская станция может упасть на Землю

К такому выводу приходят некоторые наблюдатели, которые следят за траекториями околоземных объектов при помощи любительских телескопов и камер, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Space.com.

Такого мнения придерживается Томас Дорман, неоднократно следивший за пролетами восьмитонной станции, которая с марта этого года потеряла связь с землей. «Если я прав, Китай будет ждать до последней минуты, чтобы сказать миру, что у них проблема со станцией», - сказал Дорман.

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«Если ее обломки упадут на населенную территорию, это будет действительно не лучший день… Вероятность мала, но иногда такие вещи случаются, поэтому надо быть настороже», - считает он. В марте представители китайского центра подготовки космонавтов пояснили, что потеря телеметрии со станцией может привести к неконтролируемому ее сходу с орбиты в будущем. По мнению Дона Чена, эксперта вашингтонского исследовательского центра Heritage Foundation, вызывает подозрение то, что китайские власти так и не объявили предполагаемое место и время схождения. «Это может говорить о том, что сход с орбиты будет неконтролируемым», - считает эксперт.