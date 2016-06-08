СМИ: На Солнце полностью исчезли пятна
17:42, 08 июня 2016Наука и IT
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На Солнце впервые за последние два года исчезли все пятна.
REUTERS
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Space.com
По словам редактора издания Тони Филипса, это говорит о том, что Солнце вошло в фазу минимальной активности во время своего 11-летнего цикла.
"Нынешний цикл активности пока не закончился. Однако, он постепенно утихает", - отметил он.
Пятна полностью пропали 3 июня и с тех пор не появлялись, утверждают астрономы. Ожидается, что следующий пик солнечной активности придется на 2019-20 годы.
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Отмечается, что во время последнего пика в апреле 2014 года на Солнце регистрировалось до 116 пятен одновременно.
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