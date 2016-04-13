Ученые намерены отправить зонды к системе Альфа Центавра в поисках планеты, похожей на Землю
Физик Стивен Хокинг и бизнесмен Юрий Мильнер намерены запустить проект Breakthrough Starshot стоимостью 100 млн долларов, цель которого - за 20 лет доставить мини-зонды к ближайшей звездной системе Альфа Центавра.
Как передает Русская служба Би-Би-Си, крошечные наноспутники должны будут развить скорость до 160 млн км/ч, чтобы достигнуть Альфы Центавра через 20 лет и послать данные на Землю.
«Breakthrough Starshot призван разработать роботизированный нано-зонд весом в несколько грамм и при помощи светового луча запустить его со скоростью в 20% от скорости света. Если все получится, зонд сможет долететь до Альфы Центавра через 20 лет и передать изображение планет в этой системе», — сообщил сам Хокинг на своей странице в Facebook.
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Межзвездные космические полеты давно уже остаются мечтой многих, но технические проблемы, связанные с такой экспедицией, чрезвычайно сложны.
Однако профессор Хокинг сказал в интервью Би-би-си, что эта мечта может превратиться в реальность быстрее, чем мы думаем.
"Если мы хотим выжить как вид, нам необходимо достичь других звезд", - говорит он.
"По утверждению астрономов, есть достаточная вероятность того, что вокруг одной из звезд созвездия Альфа Центавра вращается планета, похожая на Землю, - замечает ученый. - Но мы узнаем об этом больше в следующие два десятилетия с помощью расположенных на Земле и в космосе телескопов".
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"Технологический прогресс, достигнутый за два последних десятилетия и в будущем, делает это возможным уже для следующего поколения", - считает Хокинг.