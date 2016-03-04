Украинский туристический стартап признан лучшим в мире
14:41, 04 марта 2016Наука и IT
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Туристический сервис Tripmydream стал победителем соревнования Seedstars Summit 2016 в Швейцарии среди тревел-стартапов.
delo.ua
Украинский стартап смог опередить девять своих конкурентов со всего мира. В качестве приза основатели Tripmydream Тарас Полищук и Андрей Буренок получили $500 тыс.
Tripmydream — украинский сервис, который помогает найти самые выгодные предложения по перелету и проживанию под заданный бюджет. Пользователю достаточно указать пожелания и бюджет поездки — а сервис сам подберет лучшие направления, проанализирует и выдаст самые дешевые рейсы и варианты проживания.
Ранее сообщалось, что первоначальные инвестиции в проект составили около $300 тыс. Работа над проектом началась в январе 2013 года, а сам сервис запустился в апреле 2015 года.
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