Украинский туристический стартап признан лучшим в мире

Украинский стартап смог опередить девять своих конкурентов со всего мира. В качестве приза основатели Tripmydream Тарас Полищук и Андрей Буренок получили $500 тыс.

Tripmydream — украинский сервис, который помогает найти самые выгодные предложения по перелету и проживанию под заданный бюджет. Пользователю достаточно указать пожелания и бюджет поездки — а сервис сам подберет лучшие направления, проанализирует и выдаст самые дешевые рейсы и варианты проживания.

Ранее сообщалось, что первоначальные инвестиции в проект составили около $300 тыс. Работа над проектом началась в январе 2013 года, а сам сервис запустился в апреле 2015 года.