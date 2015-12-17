Ученые назвали сроки появления первых домашних собак

Команда исследователей под руководством Петера Саволайнена из Королевского технологического института Швеции изучила геном 58 представителей собачьего рода, в том числе выходцев из Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, деревенских собак из Нигерии, а также ряд пород из других частей мира, в их числе афганская борзая и сибирский хаски, передает "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail.

Анализ ДНК показал, что теснее всего с серыми волками связаны собаки из Юго-Восточной Азии. Исследователи предполагают, что именно в этом регионе появились первые домашние псы, которые затем распространились по всему миру.

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По словам Саволайнена, история собак включает в себя три этапа. Сначала часть волков прибилась к людям, питаясь пищевыми отходами. Поняв выгоду такого сосуществования с человеком, эти волки постепенно одомашнились. Второй этап – существование домашних собак, которые еще не успели разделиться на породы. Третий этап – разведение человеком различных пород. Изучение генома коренных южно-китайских собак позволило полностью проследить эту цепочку.

Около 15 тыс. лет собаки начали распространяться на Ближний Восток и в Африку, а еще через 5000 лет достигли Европы. Это связывают с миграцией человека, а также с завершением ледникового периода

Ранее были озвучены результаты другого аналогичного исследования, проведенного специалистами Корнелльского университета, США. Они пришли к выводу, что современные собаки ведут свой род от предков,обитавших в Центральной Азии.

Кроме того, недавно в Арктике были найдены древнейшие породистые собаки.