Собаки умеют различать лица не хуже людей - ученые

Нейрофизиологи обнаружили в мозге собак особую зону, которая позволяет им различать и запоминать лица хозяев и других людей, что, по всей видимости, помогло им в прошлом "одомашнить" человека и стать его лучшим другом.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал PeerJ.

"Собаки, как всем очевидно, являются очень социальными животными, и поэтому вполне понятно, что они умеют различать лица. Мы попытались узнать, учатся ли они этому навыку по мере течения их жизни, или же она является врожденной способностью их мозга и психики", — заявил Грегори Бернс (Gregory Berns) из университета Эмори в Атланте (США).

Бернс и его коллеги выяснили, что собаки входят в очень узкий элитный клуб животных, обладающих врожденной способностью различать лица, наблюдая за работой мозга нескольких "лучших друзей человека" при помощи магнитно-резонансного томографа.

В ходе предыдущих исследований, как отмечает Бернс, его команде удалось выделить несколько областей в мозге собак, которые реагировали на различные признаки присутствия в комнате знакомого человека – к примеру, его запах — сильнее, чем на аромат других людей и даже знакомых собак.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что мозг собак может быть особым образом настроен именно на взаимодействие с людьми и адаптирован для жизни в человеческом обществе. Они проверили эту теорию, проследив за тем, как собаки реагируют на вид знакомых и незнакомых людей, своих сородичей и на различные предметы неживого мира.

Провести подобный эксперимент, как отмечает исследователь, было нетривиально, так как собаки редко обращают внимание на двухмерную картинку на экране компьютера и предпочитают смотреть на трехмерные объекты реального мира. По этой причине в опытах приняло участие лишь шесть животных, что может вызвать нарекания со стороны других ученых.

Тем не менее, результаты, по словам Бернса, были очевидны и однозначны – когда собаки смотрели на фотографии или видеоролики с участием людей или сородичей, в их височной коре "включалась" особая группа нейронов, не проявлявшая себя в те времена, когда животные глядели на различную мебель или другие неживые предметы.

При этом, как подчеркивает биолог, лица людей и собак не вызывали реакции в центре удовольствия или в других регионах мозга. Это говорит о том, что "лучшие друзья человека" обладают врожденной способностью распознавать лица, а не приобрели ее в результате формирования ассоциативной связи между обликом того или иного человека и доступом к пище или другим важным для собаки вещам.

Читайте такжеУченые сравнили дружбу человека и собаки с любовью матери и младенца

Таким образом, Бернсу и его коллегам удалось найти еще одну вещь, которая, вместе с умением смотреть хозяину в глаза, переваривать крахмал и есть человеческую пищу, помогла "лучшим друзьям человека" приспособиться к жизни в обществе людей.