Ученые сравнили дружбу человека и собаки с любовью матери и младенца

Японские физиологи попробовали выяснить, что именно происходит с человеком и собакой в момент общения, пишет «Моя Планета». Они провели эксперимент: пригласили владельцев собак и волков со своими питомцами и попросили их общаться с ними в течение получаса в отдельных комнатах. Среди хозяев были и мужчины, и женщины, а среди собак - разные породы: золотистые ретриверы, пудели, джек-рассел-терьер, немецкая овчарка и несколько миниатюрных шнауцеров.

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Во время опыта одни хозяева просто разговаривали с питомцами, другие трогали их и обнимали, третьи играли. Ученые следили за продолжительностью взглядов, которыми обмениваются люди и животные. С помощью анализов, которые взяли у хозяев и питомцев до и после эксперимента, было установлено, что у пар, которые дольше всего заглядывали друг другу в глаза, значительно повысился уровень окситоцина - так называемого гормона нежности, который укрепляет связь между матерью и ребенком и между партнерами в моногамных парах.

Между волками и их хозяевами ничего подобного не происходило: уровень окситоцина оставался одинаковым. Ученые отмечают, что волки избегают зрительного контакта, так как воспринимают его как потенциальную угрозу. Эксперимент наглядно продемонстрировал, что собаки, в отличие от волков, используют взаимные взгляды как форму социальной коммуникации с людьми и именно это помогло им установить такую прочную и долгую дружбу с человеком тысячи лет назад.

Во второй части эксперимента ученые решили выяснить, как влияет окситоцин на животных, если вводить его искусственно. Участниками стали только владельцы с собаками: четвероногим закапали в нос физраствор, содержащий окситоцин. В ходе опыта 27 добровольцев находились в помещении со своими четвероногими друзьями в присутствии одного незнакомца. Людям было запрещено гладить собак и разговаривать с ними. У участников были, как и прежде, взяты анализы до и после эксперимента. Особое внимание было обращено на поведение собак: проводились замеры, как часто и как долго они смотрели на своих хозяев. Оказалось, что окситоцин повлиял только на сук, но не на кобелей: питомцы женского пола стали чаще и дольше смотреть на своих владельцев. Анализы показали, что уровень окситоцина повысился не только у питомцев, но у хозяев - именно тех, на которых влюбленными глазами смотрели их собачки.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые отмечают, что отношения человека и собаки являются примером уникальной межвидовой привязанности. Взаимные взгляды помогают сформировать связь в этой паре точно так же, как это происходит между матерью и младенцем.