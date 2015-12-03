GPS и радиосвязь исчезнут, отключится свет: ученые рассказали о разрушительной для Земли сверхвспышке

Солнце вполне способно на сверхвспышку, утверждают астрономы, обнаружившие с помощью телескопа Kepler звезду, излучение которой напоминает обычные вспышки.

О своем открытии ученые рассказали на страницах журнала Astrophysical Journal Letters, пишет Лента.ру.

Солнечная вспышка — это взрывной процесс выделения энергии (световой, тепловой и кинетической) в атмосфере звезды. Сверхвспышки по мощности превышают обычные в десять раз.

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Астрономы обнаружили в галактике Млечного пути двойную звезду KIC9655129, которая способна на сверхвспышки. Исследователи указывают на общие физические свойства этих явлений и обычных вспышек на Солнце — что косвенно подтверждает способность последнего выбрасывать сверхвспышки.

«Если на Солнце произойдет сверхвспышка, это будет иметь разрушительные последствия для жизни на Земле. GPS и радиосвязь прервется. Также можно ожидать масштабных отключений электроэнергии. К счастью, условия, необходимые для возникновения супервспышки, крайне маловероятны для Солнца», — отметила соавтор исследования Хлое Паг (Chloë Pugh).

Недавно другой коллектив ученых обнаружил, что именно из-за сверхвспышек своей звезды очень похожая на Землю экзопланета Kepler-438b стала непригодной для жизни.