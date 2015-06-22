На Солнце сегодня может произойти мощная вспышка - ученые

Об этом говорится в сообщении российского Института прикладной геофизики имени академика Федорова, сообщают РИА Новости.

Ученые отмечают, что в одной из наблюдаемых в настоящий момент на диске Солнца групп пятен за прошедшие сутки зарегистрирована одна вспышка М1.0 класса, продолжительностью 41 минута и две вспышки С класса.

Согласно прогнозу космической погоды от ИПГ на 22 июня, ожидается, что вспышечная активность будет умеренная, но есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях могут привести к магнитным бурям на Земле.