Археологи обнаружили пивоварню Шекспира - The Telegraph

Археологи Стаффордширского университета обнаружили несколько помещений, в том числе и пивоварню, в особняке в Нью-Плейс, где Уильям Шекспир провел 19 последних лет своей жизни.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Среди обнаруженных археологами помещений оказались кухня, погреб, пивоварня и ряд других комнат и пристроек, в которых удалось обнаружить фрагменты керамики и столовых приборов.

Археологи отмечают, что ключевой находкой стала большая печь, которая позволила ученым понять метод возведения остального дома вокруг нее.