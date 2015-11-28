Археологи обнаружили пивоварню Шекспира - The Telegraph
Находку обнаружили во время раскопок у дома Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне.
Археологи Стаффордширского университета обнаружили несколько помещений, в том числе и пивоварню, в особняке в Нью-Плейс, где Уильям Шекспир провел 19 последних лет своей жизни.
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Об этом сообщает The Telegraph.
Среди обнаруженных археологами помещений оказались кухня, погреб, пивоварня и ряд других комнат и пристроек, в которых удалось обнаружить фрагменты керамики и столовых приборов.
Археологи отмечают, что ключевой находкой стала большая печь, которая позволила ученым понять метод возведения остального дома вокруг нее.
Is this Shakespeare's kitchen? New discovery at his final Stratford home @strat_observerhttps://t.co/zSiupEaPfZpic.twitter.com/vpGFkyaxNm
— Historic England (@HistoricEngland) November 27, 2015