Одно из старейших золотых украшений в мире найдено в Болгарии

Археологи считают, что древние жители этого региона одними из первых научились обрабатывать и производить золотые изделия, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail.

Некрополь в Солницат (что означает "соляная яма") известен своими двухэтажными домами и мощной крепостной стеной, предположительно датируемой 4300 годом до н. э. В то же время золотой кулон может быть даже на 200 или 300 лет старше, считает профессор Васил Николов из болгарского Национального института археологии.

Кулон весит около 2 г, и его могли носить в качестве знака высокого социального положения. "Что интересно, золотое украшение было обнаружено не в захоронениях, а между ними, что могло свидетельствовать о каком-то специальном ритуале, - сказал Васил Николов. - В любом случае эта драгоценная находка - образчик ювелирного искусства того времени".

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Ранее несколько других золотых артефактов были найдены в других местах по всей Варненской области. А в 1972 году несколько золотых ювелирных изделий были обнаружены в соседнем Варненском некрополе, всего в 23 милях к востоку от Провадии.

Профессор предполагает, что вся северная область Болгарии была местом обитания высокоразвитой цивилизации, имевшей два центра. Недалеко от озера Варна находился крупный центр по переработке меди и золота, а в Солницате добывали соль. Это сообщество развивалось в течение приблизительно 200–300 лет.

Николов также говорит, что соль могла использоваться в качестве валюты до распространения золота и других металлов. Подобная система будет применяться столетия спустя римскими легионами, которые иногда получали жалованье солью - отсюда, например, английское слово salary ("зарплата").