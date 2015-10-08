Проект Google позволит быстрее загружать новостные статьи в браузере

Об этом Ленте.ру сообщили в компании Google.

В основе проекта — новый стандарт AMP HTML, который позволяет создавать облегченные версии веб-страниц и сокращать время загрузки. Кроме того, AMP-файлы могут кешироваться в «облаке». В результате издатели получают возможность контролировать отображение контента в публикации, а платформы — убыстрять его загрузку при помощи кеширования.

Открытый исходный код для создания AMP-страниц опубликован на GitHub и доступен всем издателям и СМИ. При обнаружении статьи с этим кодом в поисковике пользователю не придется переходить на сайт издания — материал откроется напрямую в поисковике. Ранее похожую технологию Instant Articles — возможность читать статьи прямо в ленте новостей —запустила соцсеть Facebook.

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«Мы хотим, чтобы веб-страницы с разнообразным контентом — видеороликами, анимацией и графикой — загружались мгновенно вместе с любыми форматами рекламных объявлений», — объяснил цель нововведения Дэвид Бесбри, вице-президент Google по разработкам. Он добавил, что в результате на разных платформах и устройствах будет использоваться одинаковое кодирование, оптимизируя время загрузки контента, независимо от модели телефона пользователя.

При этом, как пояснили в Google, трафика интернет-СМИ не лишатся — формат совместим с инструментами веб-аналитики. Кроме того, издатели продолжат получать полный доход от рекламы, которая демонстрируется вместе с контентом, Google на долю не претендует.

«Одна из основных целей проекта — поддержка систем платных подписок и платного контента. Мы будем сотрудничать с издателями и всеми заинтересованными участниками рынка, чтобы вместе определить параметры рекламных объявлений, которые не будут отрицательно влиять на скорость загрузки, к которой стремится технология AMP», — отметили в компании. Ранее Майк Бутчер, главный редактор популярного ресурса Techcrunch, в интервью «Ленте.ру» согласился с тем, что новые форматы подачи в соцсетях не опасны для СМИ и несут им новые возможности.

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В тестовом режиме к проекту уже подключились более 30 площадок, среди которых — El Pais, Guardian, La Stampa, Twitter, Pinterest и другие.

В поисковике Google статьи нового формата появятся в начале 2016 года. Однако, как уточнили в компании, преимущества в поисковой выдаче они иметь не будут. AMP-статьи будут поддерживаться большинством современных браузеров на платформах Android и iOS.