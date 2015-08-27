Google запустила игровой сервис YouTube Gaming

Об этом сообщил портал Eurogamer, передает Лента.ру.

По принципу работы cервис похож на конкурирующую службу Twitch. Пользователи демонстрируют в прямом эфире, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрителям предлагается не только наблюдать за происходящим, но и оставлять комментарии.

В YouTube Gaming доступен не только перечень актуальных трансляций (они же — стримы). Сервис автоматически каталогизирует все представленные на YouTube видео по игровой тематике, сортируя их по названию показанного продукта и по типу роликов. Это позволяет легко увидеть наиболее популярные видео по той или иной игре.

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В отличие от Twitch среди заявленных особенностей YouTube Gaming так называемый DVR Mode. Эта опция позволяет сохранить в буфер последние четыре часа трансляции, чтобы у зрителей была возможность оперативно пересмотреть видео.

Для сервиса подготовили сопутствующие приложения для iOS и Android, они позволяют отслеживать, какие стримы идут в текущий момент.

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Конкурирующий сервис Twitch был приобретен Amazon в 2014 году за 970 миллионов долларов. Ежемесячная аудитория Twitch превышает 100 миллионов человек. Сервис иногда используют как площадку для неофициальной презентации продуктов. Так, на канале Microsoft в Twitch показали еще не выпущенную в то время версию многопользовательского танкового экшна World of Tanks для Xbox 360.