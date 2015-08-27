Google запустила игровой сервис YouTube Gaming
Компания Google запустила сервис YouTube Gaming, посвященный видеотрансляциям компьютерных игр.
Об этом сообщил портал Eurogamer, передает Лента.ру.
По принципу работы cервис похож на конкурирующую службу Twitch. Пользователи демонстрируют в прямом эфире, как проходят ту или иную игру, сопровождая процесс собственными комментариями. Зрителям предлагается не только наблюдать за происходящим, но и оставлять комментарии.
В YouTube Gaming доступен не только перечень актуальных трансляций (они же — стримы). Сервис автоматически каталогизирует все представленные на YouTube видео по игровой тематике, сортируя их по названию показанного продукта и по типу роликов. Это позволяет легко увидеть наиболее популярные видео по той или иной игре.
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В отличие от Twitch среди заявленных особенностей YouTube Gaming так называемый DVR Mode. Эта опция позволяет сохранить в буфер последние четыре часа трансляции, чтобы у зрителей была возможность оперативно пересмотреть видео.
Для сервиса подготовили сопутствующие приложения для iOS и Android, они позволяют отслеживать, какие стримы идут в текущий момент.
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Конкурирующий сервис Twitch был приобретен Amazon в 2014 году за 970 миллионов долларов. Ежемесячная аудитория Twitch превышает 100 миллионов человек. Сервис иногда используют как площадку для неофициальной презентации продуктов. Так, на канале Microsoft в Twitch показали еще не выпущенную в то время версию многопользовательского танкового экшна World of Tanks для Xbox 360.