Ученые назвали новую потенциальную угрозу для человечества

Ученые обнаружили, что 73 тыс. лет назад по планете прокатилась сверхмощная волна, высотой 304 м, передает ТСН. Ученые объяснили, что цунами вызвало извержение вулкана на островах Зеленого Мыса на восток от Африки.

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В настоящее время, некоторые эксперты опасаются, что подобная волна может стать реальной угрозой, особенно вокруг вулканических островов. Ученые определили, что вулканический обвал произошел из-за Фого, одного из крупнейших и наиболее активных вулканических островов. Его высота составляет 2,743 м над уровнем моря.

По оценкам ученых, кусок горной породы около 167 кубометров упал в океан, в результате чего, волны высотой 244 м накрыли остров на 48 км. Размеры волн ученые вычисляли благодаря горным валунам, которые были найдены в океане.

Для сравнения, самое известное цунами последнего времени произошло в 2004 и в 2011 годах в Японии, где высота волн достигала лишь 30 м. Кроме того, эти цунами были вызваны подводными землетрясениями, а не вулканическими обвалами. "Мы считаем, что фланговые обвалы вулканических островов могут быть невероятно быстрыми и катастрофическими, а также способны вызвать огромные цунами. Такое случается не так часто. Однако, необходимо иметь их в виду, когда мы рассматриваем потенциальную опасность этой вулканической особенности", - пояснил ведущий ученый доктор Рикардо Рамалхо из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Эксперт по исследованию цунами профессор Билл Макгвайер считает, что такие мегацунами происходят только раз в 10 тыс. лет. "Тем не менее, исследования таких событий подтверждает потенциальную опасность в океанических бассейнах, где есть действующие вулканы", - убежден ученый.