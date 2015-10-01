В США изобрели саморазрушающиеся электрические цепи

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nanoscale, передает Лента.ру со ссылкой на Gizmodo.

Авторы использовали электронный микроскоп, чтобы разместить на графеновой подложке атомы углерода. Атомы образуют электрическую цепь, однако со временем поглощаются графеном. В результате цепь может как полностью исчезнуть, так и изменить рисунок. По словам исследователей, все зависит от того, как именно будут размещаться атомы и будут ли создаваться барьеры, предотвращающие их движение.

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В дальнейшем ученые планируют использовать найденный ими метод, чтобы создать набор модульных устройств, которые могут использоваться вместе и меняться с различной скоростью.