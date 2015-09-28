NASA готовится рассказать о разгадке "большой тайны" Марса

Пока доподлинно неизвестно, о каком именно открытии будет рассказано на брифинге, однако корреспонденты склоняются к мысли, что речь может идти об обнаружении на планете запасов жидкой воды, передает Би-би-си.

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В размещенном на сайте NASA анонсе пресс-конференция, которая состоится в Вашингтоне в 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву), озаглавлена "Марсианская тайна раскрыта". Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на канале NASA и на сайте агентства.

На версию о том, что на пресс-конференции могут объявить об обнаружении на Марсе воды, указывает, в частности, присутствие среди докладчиков молодого ученого из Непала Луджендры Оджи, обнаружившего еще в 2011 году в бытность студентом признаки возможного наличия в прошлом воды на планете.

Ученым давно было известно о присутствии водяного льда на полярных шапках Марса, однако попытки обнаружить воду в жидком состоянии до сих пор были безуспешны. Подобная находка сильно повысила бы шансы на возможность поддержания жизни на Марсе, поскольку на Земле никакая жизнь невозможна без воды.