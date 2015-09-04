Скалы Марса сохранили следы атмосферы на нем

Изображение было опубликовано на официальном сайте NASA, передает ZN.ua.

Часть области Nili Fossae, показанная на изображении, является областью с наибольшим содержанием карбонатов на Марсе.

Скалы в этой области содержат в два раза больше двуокиси углерода, чем во всех остальных карбонатах на поверхности планеты.

Зеленым цветом на изображении отмечены области с большим содержанием карбонатов, коричневым – пески, богатые хризолитом, а фиолетовый цвет указывает на наличие базальта в породе.

Хотя количество оксида углерода в области Nili Fossae, и превышает содержание его в других областях поверхности планеты, оно все же не может объяснить то, каким образом на Марсе могла существовать атмосфера, достаточно тонкая для того, чтобы оградить речки от замерзания в период существования больших водных потоков на поверхности "Красной планеты".

Читайте такжеУченые нашли на Марсе следы крупного озера