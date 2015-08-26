В NASА анонсировали новую флагманскую миссию

Об этом руководитель Отделения планетологии агентства Джим Грин рассказал на встрече ученых, посвященной 26-летию пролета Voyager 2 мимо Нептуна, сообщает Lenta.ru издание Popular Mechanics.

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Джим Грин обратил внимание на то, что особенно важным может быть исследование Тритона - спутника Нептуна. Это небесное тело похоже на Плутон и, как отмечают специалисты, могло быть ранее захвачено планетой из пояса Койпера. Ранее Тритон и Нептун (26 августа 1989 года), а также Уран с его спутниками в ходе пролетной миссии исследовала межпланетная станция Voyager 2.

Если исследованиями планет земной группы (в которые, кроме Земли, входят Меркурий, Венера и Марс), а также Юпитера, Сатурна и Плутона занимались специально созданные для этого станции NASА, то отдельно ледяные гиганты и их спутники еще не изучались.

Современные миссии NASА и Европейского космического агентства (ЕКА) не предполагают (в ближайшее десятилетие) отправку космических аппаратов дальше орбиты Юпитера. Так, в 2016 году к нему должна подлететь станция Juno (Jupiter Polar Orbiter), а в середине 2020-х годов к Европе (спутнику Юпитера) отправится миссия (с неофициальным названием) Europa Clipper.

В случае получения финансирования миссия к ледяному гиганту может стать следующим (после ровера Mars 2020 и Europa Clipper) флагманским проектом NASА. Как отмечают эксперты, ее стоимость не должна превышать $2 млрд. Предыдущие ключевые миссии NASА включают в себя Voyager, Galileo и завершающуюся Cassini.

В настоящее время проект нецелесообразен из-за невозможности оперативного создания космической станции, которая в период с 2015 по 2020 годы совершила бы гравитационные маневры вблизи Юпитера и Сатурна. Однако перспективную миссию ученые NASА собираются запускать уже при помощи сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), в связи с чем необходимость в совершении гравитационных маневров может отпасть.