Мессенджер Skype дал сбой по всему миру

12:41, 21 сентября 2015
Наука и IT
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Мессенджер Skype сегодня перестал открываться у пользователей из разных стран. Сбой произошел около 11:20 по киевскому времени.

skype / Sam Azgor, Flickr.com

О том, что скайп не работает у многих пользователей, стало известно из соцсетей. Люди массово жалуются на то, что программа не работает. 

Стоить отметить, что мгновенные сообщения продолжают с задержками доставляться у некоторых пользователей, однако в интерфейсе программы перестали отображаться сетевые статусы.

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В официальном блоге программы сказано, что "некоторые из вас могут испытывать проблемы со Skype и могут не видеть онлайн-статусы". Компания приносит извинения за причиненные неудобства и обещает сообщить, когда проблемы разрешатся.

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