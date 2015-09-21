Мессенджер Skype дал сбой по всему миру
12:41, 21 сентября 2015Наука и IT
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Мессенджер Skype сегодня перестал открываться у пользователей из разных стран. Сбой произошел около 11:20 по киевскому времени.
Пользователи жалуются на проблемы со Skype / Sam Azgor, Flickr.com
О том, что скайп не работает у многих пользователей, стало известно из соцсетей. Люди массово жалуются на то, что программа не работает.
Стоить отметить, что мгновенные сообщения продолжают с задержками доставляться у некоторых пользователей, однако в интерфейсе программы перестали отображаться сетевые статусы.
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В официальном блоге программы сказано, что "некоторые из вас могут испытывать проблемы со Skype и могут не видеть онлайн-статусы". Компания приносит извинения за причиненные неудобства и обещает сообщить, когда проблемы разрешатся.
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