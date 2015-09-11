Новые технологии позволят избежать потери багажа (фото)

Компания-производитель аксессуаров и багажа Tumi совместно с AT&T и LugTrack создал «электронную багажную бирку» - беспроводной гаджет Tumi Global Locator, закрепляющийся на любом чемодане и способный отслеживать его перемещение на всех видах транспорта с помощью технологий GPS, GSM, Wi-Fi и Bluetooth, сообщает Лента.ру со ссылкой на fashionmag.com.

Устройство поступит в широкую продажу до конца года.

Новинка передает сигналы на смартфон владельца, который может использовать специальное приложение для определения местоположения чемодана. На борту самолета во время полета подача сигнала с электронного устройства автоматически отключается.

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«В современном цифровом мире связанных друг с другом гаджетов, смартфонов и планшетов мы предоставляем клиентам возможность контролировать все аспекты их жизни, включая багаж с вещами, которыми они пользуются ежедневно, — прокомментировал CEO и президент компании Tumi Джером Гриффит (Jerome Griffith).

Компания Tumi — производитель багажа и аксессуаров, основана в США в 1975 году Чарли Клиффордом. Создатель бренда выбрал для его названия слово одного из диалектов перуанских индейцев, означающее «церемониальный кинжал». Для производства чемоданов и сумок дизайнеры марки широко используют баллистический нейлон и другие инновационные материалы. С 2004 года Tumi входит в корпорацию Doughty Hanson & Co.