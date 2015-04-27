Цифровые татуировки позволят управлять устройствами с помощью силы мысли (фото)

Известно, что сравнительно недорогая гарнитура может считывать электрическую активность мозга человека – устройство для снятия ЭЭГ или электроэнцефалограммы. Его можно использовать для управления различными гаджетами силой мысли. Однако у таких устройств есть и свои недостатки: они не работают, когда владелец двигается, к тому же являются достаточно громоздкими и выглядят глупо, так что мало кто хочет их носить, сообщают Вести.

В качестве решения учёные предлагают избавить систему ЭЭГ от громоздких электродов, раздражающих гелей и бесчисленных проводов, заменив всё это гибкой электронной кожей, прилегающей к телу. Такая система позволит контролировать деятельность мозга незаметно 24 часа в сутки, к тому же подобную цифровую татуировку можно носить непрерывно в течение двух недель – хоть на пробежке, хоть под дождём, хоть в бассейне и даже во время сна.

Джон Роджерс (John Rogers) из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн вместе со своими коллегами разработали такое устройство: оно настолько лёгкое, что прилипает к коже благодаря ван-дер-ваальсовым силам – аналогичный механизм позволяет лапам гекконов удерживать животных на любой поверхности. Они могут упасть, только если намочат конечности или же на них нарастёт слишком много омертвевшей кожи.

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Небольшое устройство Роджерса крепится на ухе и немного за ним, оно оснащено золотыми электродами. Разработчики утверждают, что оно превосходит современные технологии с множеством проводов и крупногабаритных металлических составляющих.

Во время экспериментов команда проверяла, способно ли устройство справиться с той информацией, которую обрабатывают обычные устройства ЭЭГ. Например, испытуемые должны были написать слово "компьютер" на экране перед ними с помощью исключительно электрической активности своего мозга.

Устройство было подсоединено проводами к компьютеру, однако в настоящий момент команда работает над разработкой технологии беспроводной передачи данных и питания (это уже было достигнуто в других устройствах).

Для начала исследователи планируют применять такое устройство в медицинских целях, например, для выявления приступов, особенно у недоношенных детей.

Что касается бытового применения, то новое устройство может пригодиться для контроля систем пассивным образом. Например, когда пользователь будет просыпаться, кофемашина будет включаться и делать ему кофе. Также устройство сможет выключать уведомления в телефоне, если человек находится в состоянии, требующем внимания и сосредоточенности.