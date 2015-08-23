Ученые нашли препарат для борьбы с радиацией

Статью о своем открытии авторы исследования опубликовали в Laboratory Investigation, сообщает РИА "Новости".

Группа ученых из University of Texas Medical Branch at Galveston, проводя опыты над мышами, в ходе которых грызунам вводился TP508, выяснила, что однократное применение этого препарата спустя 24 часа после облучения сильно повышает выживаемость у животных. В частности, препарат эффективно противодействовал разрушению желудочно-кишечного тракта после радиационного поражения.

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Справка: пептид TP508 в свое время был создан для стимулирования восстановительных процессов в организме, в частности для регенерации кожи, костей и мышечных тканей.