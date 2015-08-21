Ученые выяснили, что вирус иммунодефицита поражал обезьян еще 16 миллионов лет назад

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Pathogens, передает "Газета.ru".

Биологи из университета Бостона обнаружили, что древние обезьяны, относящиеся к семейству мартышковых, были заражены лентивирусами — вирусами с длительным инкубационным периодом. Лентивирусы входят в семейство ретровирусов, и именно к ним относится вирус иммунодефицита человека. Затем ученые проследили, как у обезьян «работает» ген TRIM5, активирующий способность клеток бороться с вирусами, — он заставляет клетки производить белок, не дающий вирусу проникнуть в клетки и размножиться.

Читайте такжеУченые предложили лечить ожирение редактированием ДНК

«Наша гипотеза о том, что лентивирусы, близкие к современному вирусу иммунодефицита обезьян, были распространены в Африке и заражали предков обезьян, относящихся к семейству мартышковых, подтвердилась. Теперь мы можем проследить, как эволюционировал TRIM5», - заявляют авторы исследования. Появление этого гена - а случилось это еще 16 млн лет назад - ученые связывают с необходимостью противостоять лентивирусу.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции впервые зафиксирована долгосрочная ремиссия у рожденного с ВИЧ ребенка