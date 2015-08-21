Ученые выяснили, что вирус иммунодефицита поражал обезьян еще 16 миллионов лет назад
Ученые выяснили, что приматы страдали от заболеваний, вызванных напоминающим ВИЧ вирусом, уже 16 млн лет назад.
Исследование было опубликовано в журнале PLOS Pathogens, передает "Газета.ru".
Биологи из университета Бостона обнаружили, что древние обезьяны, относящиеся к семейству мартышковых, были заражены лентивирусами — вирусами с длительным инкубационным периодом. Лентивирусы входят в семейство ретровирусов, и именно к ним относится вирус иммунодефицита человека. Затем ученые проследили, как у обезьян «работает» ген TRIM5, активирующий способность клеток бороться с вирусами, — он заставляет клетки производить белок, не дающий вирусу проникнуть в клетки и размножиться.
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«Наша гипотеза о том, что лентивирусы, близкие к современному вирусу иммунодефицита обезьян, были распространены в Африке и заражали предков обезьян, относящихся к семейству мартышковых, подтвердилась. Теперь мы можем проследить, как эволюционировал TRIM5», - заявляют авторы исследования. Появление этого гена - а случилось это еще 16 млн лет назад - ученые связывают с необходимостью противостоять лентивирусу.
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