Инженеры НАСА продолжают разбивать самолеты ради экспериментов (видео)

О деталях проекта сообщается в пресс-релизе НАСА.

Легкий самолет Cessna 172 1958 года выпуска обрушили на земляную площадку с высоты 30 метров на полигоне в Исследовательском центре НАСА имени Лэнгли. Это уже второй эксперимент в данном проекте: раньше самолет ударяли о бетон, сообщает Lenta.ru.

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Вопреки очевидному, жесткая посадка на глину оказалась более разрушительной для транспортного средства, чем столкновение с бетоном. Во втором случае оно некоторое время скользит вперед, что позволяет рассеять часть его энергии. При ударе же о почву самолет резко останавливается, и вся энергия поглощается его конструкцией и пассажирами.

В числе прочего инженеры определяют уязвимые места расположения радиобуев. Эти устройства состоят из двух основных компонентов: маяка, установленного внутри фюзеляжа, и антенны, расположенной на внешней стороне обшивки.