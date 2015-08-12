Google и BMW могут не поделить Alphabet

Глобальная реструктуризация интернет-гиганта Google с созданием новой головной компании Alphabet затронула интересы немецкого автопроизводителя BMW. Как сообщает Deutsche Welle, название Alphabet принадлежит дочерней компании BMW, которая предлагает мобильные решения для бизнеса, лизинг и сервис грузовых перевозок. На эту же фирму зарегистрирован и интернет-адрес www.alphabet.com.

По словам пресс-секретаря немецкого автопроизводителя, в настоящее время никаких юридических шагов против Google не планируется. Тем не менее BMW проверит, не нарушается ли в данном случае законодательство о торговой марке. Как отмечают эксперты, нарушение прав на товарный знак возникает только в том случае, когда есть угроза спутать две компании. Сейчас маловероятно, что новая главная компания интернет-гиганта будет предоставлять пользователям продукты и услуги. Только в США в настоящее время зарегистрированы 103 торговые марки, которые содержат в названии слово Alphabet или его вариации.

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Между тем, BMW и Google являются соперниками в некоторых сферах. Недавно немецкий автопроизводитель вместе с Audi и Daimler заявил о намерении приобрести у фирмы Nokia картографический сервис, который является конкурентом Google Maps. Зато интернет-концерн тестирует сейчас собственный беспилотный электромобиль.