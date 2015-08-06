Facebook разрешил бизнес-страницам писать пользователям личные сообщения

Эта функция будет доступна в системе обмена сообщениями и будет работать как автономная платформа в рамках программы Messenger от компании, сообщает ZN.UA по информации Reuters.

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Теперь бизнес-компании могут вставить в сообщение, которое появится в ленте новостей пользователей, кнопку "отправить сообщение", воспользовавшись которой пользователи могут связаться с компанией в частном порядке. Если же пользователь оставит комментарий под записью, сама компания может отправить ему личное сообщение.