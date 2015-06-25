Приложение Messenger заработало без привязки к Facebook

Об этом сообщается в официальном блоге компании, передает Lenta.ru. Теперь не зарегистрированному в социальной сети пользователю на стартовой странице Messenger доступна опция Not on Facebook. Выбрав ее, можно создать аккаунт, предоставив только имя, телефонный номер и фотографию, которая будет отображаться напротив его имени. Пока опция доступна в США, Канаде, Перу и Венесуэле. О датах запуска в других странах не сообщается.

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Новый пользователь Messenger может перенести в приложение все контакты со своего телефона, а затем система сверит их с номерами телефонов уже зарегистрированных в приложении аккаунтов и установит соединение. Это не означает, что теперь сервис работает полностью автономно от соцсети: у новичков есть возможность добавлять друзей в свой контактный лист, используя поиск Facebook.

По мнению Tech Crunch, в странах, где Facebook появился раньше, например в США и Великобритании, возможность использовать мессенджер без привязки к социальной сети поможет вернуть пользователей, которые покинули соцсеть. В то же время для развивающихся рынков Messenger может стать достойной альтернативой SMS и первым шагом к использованию социальной сети.

Глава Messenger Дэвид Маркус настаивает, что возможность пользоваться приложением без привязки к Facebook нельзя рассматривать как попытку социальной сети выйти на рынок Китая, где доступ к ней заблокирован. Так как в Поднебесной заблокированы все IP-адреса, связанные с Facebook, то и Messenger не пропустят, рассказал он Tech Crunch.

По данным на июнь 2015 года, Messenger насчитывает 700 млн активных пользователей в месяц. Следующим по числу пользователей является мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Facebook. Социальная сеть купила приложение в начале 2014 года за $16 млрд.

В июне у социальной сети Facebook было 1,4 млрд активных пользователей.