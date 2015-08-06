Счетчик на YouTube перестанет замирать на отметке в 301 просмотр
Видеохостинг YouTube объявил об отказе от функции, из-за которой счетчик просмотров популярных роликов замирал на отметке «301+».
Об этом сообщает Meduza.
Как объясняет компания, сервис специально замораживал счетчик на несколько часов на этом значении, пока не будут проверены просмотры (это делается, чтобы отсеять накрутки с помощью роботов).
Теперь же счетчик будет сразу прибавлять те просмотры, в реальности которых YouTube уверен, тогда как подозрительные будут параллельно проверяться системой.
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Как сообщал УНИАН, в Google уверены, что виртуальная реальность будут играть важную роль в жизни пользователей и считают этот сегмент достойным инвестиций. Вместе с тем в компании считают невозможным спрогнозировать сейчас, какие именно технологии ее создания окажутся востребованными в итоге.
Представитель Google отметил, что основные разработки YouTube сейчас сфокусированы в мобильной сфере. В то же время, некоторые инициативы YouTube развиваются не так быстро.