Счетчик на YouTube перестанет замирать на отметке в 301 просмотр

Об этом сообщает Meduza.

Как объясняет компания, сервис специально замораживал счетчик на несколько часов на этом значении, пока не будут проверены просмотры (это делается, чтобы отсеять накрутки с помощью роботов).

Теперь же счетчик будет сразу прибавлять те просмотры, в реальности которых YouTube уверен, тогда как подозрительные будут параллельно проверяться системой.

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Как сообщал УНИАН, в Google уверены, что виртуальная реальность будут играть важную роль в жизни пользователей и считают этот сегмент достойным инвестиций. Вместе с тем в компании считают невозможным спрогнозировать сейчас, какие именно технологии ее создания окажутся востребованными в итоге.

Представитель Google отметил, что основные разработки YouTube сейчас сфокусированы в мобильной сфере. В то же время, некоторые инициативы YouTube развиваются не так быстро.