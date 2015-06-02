В Google рассказали о перспективах виртуальной реальности на YouTube

Вместе с тем в компании считают невозможным спрогнозировать сейчас, какие именно технологии ее создания окажутся востребованными в итоге. Об этом пишет Лента.ру.

«Мы не знаем, сколько займет развитие технологий виртуальной реальности и насколько большим будет их рынок. Однако мы уверены, что они будут играть важную роль в жизни пользователей и заслуживают инвестиций, усилий специалистов и вложений в контент», — заявил вице-президент Google по контенту и бизнес-операциям YouTube Роберт Кинкл.

Читайте такжеВ апреле лидером по посещаемости в Украине остался GoogleПо его словам, авторы контента положительно восприняли возможность поработать с VR-технологиями от Google. «Прелесть YouTube в том, что с миллиардной аудиторией, огромным потоком контента и большим количеством партнеров мы можем экспериментировать. А если что-то не получится – каждый год мы ведем переоценку эффективности новых проектов. Это текущий процесс», — прокомментировал Кинкл стратегию по выбору наиболее перспективной технологии виртуальной реальности.

Представитель Google отметил, что основные разработки YouTube сейчас сфокусированы в мобильной сфере. «Еще три года назад на долю мобильных приходилось лишь 6 процентов времени, которое пользователи проводили на YouTube, сейчас – более 50 процентов. Объем времени мобильного просмотра удваивается каждый год и растет вдвое быстрее десктопных показателей», - сообщил Кинкл.

Читайте такжеРоскомнадзор пригрозил санкциями Facebook, Twitter и GoogleВ то же время, некоторые инициативы YouTube развиваются не так быстро. В ноябре прошлого года Google анонсировала бета-версию платного музыкального сервиса YouTube Music Key в США. Несмотря на обещание запуска финальной версии в течение нескольких месяцев, с тех пор сервис так и не вышел из стадии тестирования.

«Мы надеялись, что вы не будете считать. Запуск итоговой версии состоится через несколько месяцев, с небольшой задержкой. Точную дату я назвать не могу. Запуск вряд ли будет одновременным по всему миру – нам предстоит доработать поддержку на разных языках и методы платежей в разных странах», - рассказал Кинкл.

Читайте такжеGoogle станет виртуальным оператором мобильной связи в США - BBCНа прошлой неделе представители Google показали сразу несколько разработок в сегменте виртуальной реальности — от картонного VR-шлема Cardboard до технологии создания VR-видео Jump, для которой компания GoPro выпустила специальную 360-градусную видеокамеру. Ожидается, что первые видео формата виртуальной реальности появятся на YouTube уже в этом году.

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