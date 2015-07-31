Ученые США выяснили, что магнитное поле Земли на 700 миллионов лет старше предполагаемого возраста

К такому выводу пришла группа американских ученых под руководством геофизика из Рочестерского университета (штат Нью-Йорк) Джона Тардуно, опубликовавшая результаты своих исследований в журнале Science, сообщает ТАСС.

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Как выяснили специалисты, магнитное поле Земли возникло по крайней мере 4,2 млрд лет назад. Прежде считалось, что оно появилось 3,5 млрд лет назад, примерно через 1 млрд лет после формирования планеты.

По словам Тардуно, об этом свидетельствуют результаты изучения вкраплений минерала магнетита в кристаллах другого минерала - циркона, которые "хранят в своей памяти" данные о магнитном поле уже в течение миллиардов лет. Они были взяты для исследования в районе Джек-Хиллс на западе Австралии, где сохранились старейшие горные породы на поверхности Земли.

Тардуно напомнил, что магнитное поле предохраняет Землю от солнечного ветра - потока ионизированных частиц из солнечной короны, обеспечивая защиту всей биологической жизни. "Без него планета была бы совсем пустынной", - отметил он.

"4 млрд лет назад солнечный ветер был гораздо сильнее, а его разрушительные способности были в 10 раз больше, чем сейчас, - подчеркнул геофизик. - Без магнитного щита атмосфера Земли не сохранилась бы, и вода на ее поверхности исчезла бы".

Считается, что Марс, обладающий крайне слабым магнитным полем, лишился запасов воды как раз из-за воздействия солнечного ветра. Ученые предполагают, что по этой же причине влагу в своей атмосфере потеряла Венера.