Nokia выпустила телефон-кошелек (фото)

Компания Nokia представила мобильный телефон с поддержкой технологии Near Field Communication (NFC), сообщает Reuters. Благодаря этому Nokia 6212 может выступать в роли электронного кошелька.

Технология NFC позволяет как передавать контент с телефона на телефон, так и использовать трубку для оплаты товаров и услуг. Для работы в качестве электронного кошелька телефону требуется дополнительное программное обеспечение, чтобы шифровать передаваемую информацию.

Телефон Nokia 6212 оснащен 2-мегапиксельной камерой, mp3-плеером и fm-тюнером. Из беспроводных интерфейсов, помимо NFC, трубка поддерживает Bluetooth 2.0. Работает Nokia 6212 как в сетях GSM/EDGE 850/900/1800/1900, так и в WCDMA 850/2100.

Двухдюймовый экран аппарата отображает 16 миллионов цветов. Кроме 22 мегабайт встроенной памяти в телефоне предусмотрен разъем microSD. Источником питания трубки является батарея емкостью 1000 миллиампер-час, чего, по информации производителя, должно хватить на 2 часа 45 минут разговора в сетях 3G и на 3 часа 20 минут в сетях 2G.

Размеры телефона составляют 114,7x47,1x14,5 миллиметров, вес трубки равен 88 грамм. В продаже телефон появится в третьем квартале этого года. Стоить он будет 316 долларов.

Лента.ру