ВВС США запустили навигационный спутник нового поколения стоимостью $245 миллионов

Как сообщает ТАСС, ракета-носитель Atlas 5 с аппаратом под названием GPS 2F-10 стартовала с пускового комплекса военно-воздушных сил страны на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

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Atlas 5, которая выведет GPS 2F-10 на орбиту высотой около 20,4 тыс. км, произведена компанией United Launch Alliance - совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Как сообщается, спутник был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, в первой ступени которого установлен российский ракетный двигатель РД-180.

Стоимость 2F-10, расчетный срок службы которого составляет 12 лет - 245 млн долларов. Он является десятым из 12 спутников, призванных заменить устаревающие аппараты американской системы позиционирования, способной круглосуточно обеспечивать военных и гражданских потребителей сверхточной навигационной информацией. Программа по замене спутников началась в мае 2010 года.

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Как известно, система глобального позиционирования, разработанная и эксплуатирующаяся Пентагоном, используется не только для нужд национальной обороны США, но и в гражданских целях по всему миру. Спутники системы GPS передают навигационный сигнал, дающий точные значения широты, долготы, высоты и времени. По словам специалистов, этой системой сейчас пользуются более 1 млрд человек по всему миру. Всего в нее входят свыше 30 функционирующих спутников.