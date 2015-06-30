Таксофоны Нью-Йорка будут раздавать Wi-Fi

В рамках нового проекта LinkNYC компании Sidewalk Labs до десяти тысяч таксофонов города планируется преобразовать в точки доступа к Wi-Fi, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Скорость бесплатного доступа при этом будет не ниже одного гигабита в секунду, а помимо интернета таксофоны - которые предлагается переименовать в "коммуникационные центры" - дадут нью-йоркцам доступ к транспортным, коммунальным и другим сервисам.

Читайте такжеВ Google рассказали о перспективах виртуальной реальности на YouTube

Компания Sidewalk Labs была создана в 2015 году корпорацией Google и бывшим чиновником мэрии Нью-Йорка Дэном Доктороффом.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Google создала подразделение для реализации проектов по усовершенствованию устройства городов. Созданное подразделение - Sidewalk Labs - сфокусируется на улучшении жизни в городе для каждого" за счет развития и внедрения технологий для решений в таких вопросах, как "стоимость жизни, эффективность транспортных систем и использования электроэнергии.