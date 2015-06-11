Google займется проектами по усовершенствованию жизни в городах

Созданное подразделение - Sidewalk Labs - "сфокусируется на улучшении жизни в городе для каждого" за счет развития и внедрения технологий для решений в таких вопросах, как "стоимость жизни, эффективность транспортных систем и использования электроэнергии", - заявил гендиректор Google Ларри Пейдж, передает LB.ua со ссылкой на Financial Times.

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Усовершенствование технологий в урбанистике "может существенно улучшить жизни миллиардов людей по всему миру", отметил он.

Руководителем Sidewalk Labs станет Дэниел Докторофф, бывший заместитель мэра Нью-Йорка по вопросам экономического развития и застройки. До конца 2014 года Дэниел Докторофф возглавлял информационное агентство Bloomberg.

По его словам, Sidewalk Labs призвана "играть важную роль в развитии технологий, платформ и современной инфраструктуры, которые могут быть внедрены в городах по всему миру".

В прошлом Ларри Пейдж уже проявлял интерес к радикальным экспериментам по решению сложных проблем, возникающих в современной городской жизни. Так, двумя годами ранее он рассуждал на тему создания экспериментальных зон, в которых не действовали бы существующие законы, для тестирования новых форм общества.

В заявлении Ларри Пейджа, опубликованном в Google+, отмечается, что Sidewalk Labs займется решением проблем существующих городов, а не созданием проектов новых форм социальной организации.

Ларри Пейдж отметил, что первоначальные инвестиции в Sidewalk Labs будут "относительно умеренными".