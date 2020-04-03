В Украине внедрили новую технологию для производства имплантов из титановых сплавов

Предложенная технология позволяет использовать природные свойства окиси титана в форме анатаза для создания антибактериального покрытия на имплантах из титановых сплавов. Новую технологию украинские ученые изобрели и запатентовали при поддержке украинского бизнесмена Владимира Манукяна.

Новую технологию по изменению поверхностей титановых имплантов, которые применяются в травматологии и ортопедии для лечения переломов при наличии угрозы нагноения (открытые переломы, огнестрельные травмы и т.п.), дефектов костей у онкологических пациентов, предложили ученые из Харькова и Северодонецка.

Для разработки и внедрения изобретения им понадобилось более года лабораторных исследований и экспериментов. Получив технологию приобретения антибактериальных свойств поверхностей титановых имплантов, ученые Луганского государственного медицинского университета (г. Северодонецк) совместно с инженерами-разработчиками Харьковского завода «Восток-Н» изменили свойства ортопедических имплантов.

Новые титановые импланты: в чем уникальность технологии

Главной особенностью модификации поверхностей титановых сплавов является антибактериальное покрытие, созданное по уникальной технологии.

«В антибактериальном покрытии титановых имплантов мы используем одну из форм окиси титана на поверхности в виде анатаза, которая образуется в результате микродугового окисления титана, но с добавлением кремния. Это очень важно для хирургии, ведь, несмотря на асептические условия в операционных и применение антибиотиков, риск гнойно-септических осложнений при лечении, на сегодняшний день, достаточно велик» - рассказывает хирург-травматолог, доцент Луганского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Александр Самойленко.

Он также отметил, что, по статистике, при оперативном лечении переломов нагноения возникают в 5-10% случаев, а при эндопротезировании – в 1-3%. У пациентов с онкологическими заболеваниями после имплантации мегапротезов, из-за измененного иммунитета, количество нагноений может достигать 16%.

«Один из путей профилактики возникновения нагноений – это применение материалов с антимикробными свойствами. И это касается всех областей хирургии: онкология, нейрохирургия, протезирование, военно-полевая хирургия, стоматология, кардиохирургия», - подчеркнул Александр Самойленко.

Титановые импланты с антибактериальным покрытием из анатазы с кремнием применили в больнице Северодонецка

Первые 5 операций с применением новых пластин с антибактериальным покрытием «Оберіг-Si» (заводское название), провели в больницах Северодонецка и Кременная Луганской области. Прооперировали пациентов с травматологическими проблемами – им произвели частичную или полную замену поврежденных частей скелета. Одному из пациентов с онкологическим поражением челюсти, с помощью инновационного импланта интраоперационно заместили субтотальный костный дефект, что позволило восстановить функцию нижней челюсти.

«Благодаря антибактериальному покрытию, снижаются риски нагноения, тяжелые металлы из сплава импланта не влияют на заживление тканей раны и организм в целом. Для придания антибактериальных свойств имплантам предлагается использовать серебро, а также некоторые другие материалы. Но, со временем, покрытие из серебра отслаивается, «оголяется» поверхность импланта. Возникает риск «металлоза» (реакция тканей на металл) и нагноения. Новая же технология защищает организм пациента от вредных примесей из имплантов, таких как алюминий, ванадий, марганец. Поверхность назвали «ОБЕРИГ», что понятно и на украинском, и на русском. И это очень важно, «ОБЕРИГ» защищает всех, кто попадает под его «покров», - пояснил Александр Самойленко.

Открытие украинских ученых поможет развитию отечественной хирургии, например, пациентам после кардиологических операций, когда с сердцем после операции уже все в порядке, но на месте рассечения грудины возникло несращение либо нагноение. Чаще всего, кардиологические пациенты выбирают для стентирования импланты с керамическим покрытием, а не «голые» титановые стенты. Ведь, для скрепления грудной клетки, на данный момент, подобных предложений нет. Титановый имплант с ОБЕРИГОМ не только препятствует образованию бактериальной пленки, но и лучше приживается. Однако государство выделяет недостаточно средств для производства имплантов и исследований свойств различных покрытий их поверхностей. В связи с этим, украинским ученым остается рассчитывать лишь на поддержку бизнесменов и благотворительных фондов.

Производство титановых имплантов с инновационным покрытием планируют сделать массовым

«Государство не выделяет средства на изобретения. А если и выделяет – то очень мало, их не хватает. Помогает бизнес. К примеру, полную поддержку последним разработкам оказывал бизнесмен Владимир Манукян. Благодаря ему проводились и исследования, и производство, и операции», - отмечает хирург-травматолог Александр Самойленко.

«Я родился и вырос в промышленном регионе и точно знаю, как часто серьезные травмы, связанные с переломами, а также неправильное их лечение может изменить судьбу и жизнь человека. Когда узнал, что харьковские ученые трудятся над созданием технологии, способной помочь людям с переломами и патологиями опорно-двигательного аппарата человека – вопрос о поддержке был очевиден. Также я опекаю группу разработчиков, занимающихся лечением так называемых «хрустальных людей». Уверен, титановые импланты, созданные по инновационной технологии, дадут шанс людям с таким диагнозом жить полноценно», - отметил Владимир Манукян.

Он также подчеркнул, что после того, как первые пять имплантов были успешно применены для лечения пациентов в Луганской области, он намерен содействовать налаживанию их производства.

Владимир Манукян – украинский бизнесмен, который занимается благотворительной деятельностью и поддержкой украинского бокса. В прошлом году он учредил специальный фонд – «Ренессанс Медико» для оказания помощи в лечении и финансировании операций детей с тяжелыми диагнозами, а также производстве уникальных имплантатов и устройств для лечения несовершенного остеогенеза.