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Будущее на пороге: в Израиле военный беспилотник переоборудуют в аэротакси (фото)

18:50, 21 марта 2020
Наука и IT
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CityHawk будет полностью на электрическом питании / Urban Aeronautics

Об этом пишет N+1.

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Транспорт разрабатывают с 2017 года на базе беспилотного летательного аппарата Cormorant, созданного для военных и спасательных служб в качестве транспорта для боеприпасов, провизии и медицинской эвакуации.

Cormorant впервые выполнил рейс в 2013 году по заблаговременно определенному маршруту, а в 2015-м совершил полностью автономный полет с самостоятельным расчетом маршрута. Cormorant оснащен четырьмя вентиляторами, масса аппарата составляет 1,4 т, скорость развивает до 180 км/ч и перевозит груз весом до 635 кг. Максимальная высота – 3,7 тысячи километров.

CityHawk, согласно проекту, будет полностью на электрическом питании. Первый его полет планируют осуществить в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, власти Тайваня будут отслеживать место пребывания граждан, чтобы не допустить игнорирования карантинного режима в стране. Специалисты таким образом хотят обезопасить распространения коронавируса вероятными инфицированными, которые покидают дома и посещают общественные места.

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