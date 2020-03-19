Инженеры NASA креативным способом починили аппарат на Марсе: приказали ему ударить себя лопатой (видео)

На реализацию задумки, однако, понадобилось несколько месяцев: удар мог повредить механизмы InSight, поэтому специалисты NASA сначала симулировали его на Земле.

Инженерам из NASA удалось починить посадочный аппарат InSight, находящийся на Марсе, дав ему команду ударить себя лопатой.

Как сообщает Futurism, ученые посчитали это самым надежным способом — и не ошиблись.

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Поломка произошла, когда InSight выполнял свою задачу — бурил грунт красной планеты, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение Марса. Неожиданно его сверло застряло в грунте, и даже после нескольких попыток вытащить устройство оно осталось на месте. Помог только тот самый креативный план, включающий лопату.

На реализацию задумки, однако, понадобилось несколько месяцев: удар мог повредить механизмы InSight, поэтому специалисты NASA сначала симулировали его на Земле.

К счастью, все обошлось: сверло освободилось от слипшегося грунта, а аппарат и дальше может проводить исследования почвы.