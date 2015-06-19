Венера и Юпитер образуют в небе треугольник с Луной

Самые яркие светила после Солнца и Луны - планеты Венера и Юпитер - будут особенно интересны для наблюдений во второй части июня, пишет "Моя планета". Вечером 19 июня они начнут сближение, а 20 июня образуют в небе треугольник с Луной.

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Еще более необычное по красоте явление произойдет 30 июня: Луна, Венера и Юпитер образуют в небе двойную звезду - все 3 светила можно будет покрыть кончиком пальца вытянутой руки.

Визуально будет казаться, что планеты и естественный спутник Земли приблизились к друг другу, но на самом деле это не так, отмечает издание Sky & Telescope. Луна находится ближе к нам, на расстоянии примерно в 400 000 км, Венера - на расстоянии 90 млн км, а Юпитер - в 10 раз дальше, на расстоянии в 890 млн км.

Наблюдать за "шоу" можно в западной части неба примерно через час после захода солнца.