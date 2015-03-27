С Землей разминулся огромный астероид, который подошел на максимально близкое расстояние
13:07, 27 марта 2015Наука и IT
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К Земле на расстояние около 4,5 млн километров подошел крупный астероид 2014 YB35, диаметр которого приблизительно составляет 520 метров.
Опасности для Земли небесное тело не представляло / neo.ssa.esa.int
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на британское издание Express.
Астероид и планета были ближе всего в пятницу, 27 марта, в 9:21 по московскому времени на дистанции около 4,5 миллиона километров.
В момент сближения астероид находился от Земли в 11 раз дальше, чем спутник, а его скорость составляла 10,16 километрам в секунду. Опасности для Земли небесное тело не представляло.
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Объект перемещается по вытянутой орбите с максимальным отдалением от Солнца в 2,8 астрономических единицы и максимальным приближением в одну астрономическую единицу. Период его обращения вокруг светила равен 2,57 года.
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