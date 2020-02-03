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Минцифры запустило собственную IT-компанию

20:12, 03 февраля 2020
Наука и IT
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REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отныне Минцифра имеет собственную ИТ-команду! Благодаря этому мы сможем обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры – до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн", - говорится в сообщении.

В частности, планируется за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца

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