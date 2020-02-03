Минцифры запустило собственную IT-компанию

В Министерстве обещают за 5 лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне.

Министерство цифровой трансформации запустило собственную ИТ-компанию DIIA Company. Читайте такжеGoogle тестирует новый сервис по печати лучших фотографий Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Отныне Минцифра имеет собственную ИТ-команду! Благодаря этому мы сможем обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры – до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн", - говорится в сообщении. В частности, планируется за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца

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