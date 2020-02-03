Нацбанк зарегистрировал оператора перевода средств «Пэй плейс Украина»

Компания стала тридцать первым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры в Украине.

Национальный банк Украины зарегистрировал оператора услуг платежной инфраструктуры «Пэй плейс Украина». Читайте такжеВ Украине в 2019 году стало больше наличных денег в обращении Как сообщается на сайте НБУ, компания будет предоставлять информационные и технологические услуги по переводу средств участникам карточных платежных систем, систем перевода средств, а также платежным организациям платежных систем. Отмечается, что «Пэй плейс Украина» стала тридцать первым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, имеющим право предоставлять соответствующие услуги в Украине. Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины зарегистрировал международную платежную систему NovaPay, которая является преемником внутригосударственной платежной системы Forpost почтового оператора «Новая Почта».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter