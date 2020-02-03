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Нацбанк зарегистрировал оператора перевода средств «Пэй плейс Украина»

17:23, 03 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, компания будет предоставлять информационные и технологические услуги по переводу средств участникам карточных платежных систем, систем перевода средств, а также платежным организациям платежных систем.

Отмечается, что «Пэй плейс Украина» стала тридцать первым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, имеющим право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины зарегистрировал международную платежную систему NovaPay, которая является преемником внутригосударственной платежной системы Forpost почтового оператора «Новая Почта».

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